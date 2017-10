Ntab blijft Nederlands kampioen op 500 met recordtijd

Ondertussen in Duitsland: Pechstein (45) pakt 31ste titel

16:46 Claudia Pechstein is met 45 jaar nog altijd ongenaakbaar in het Duitse schaatsen. De Berlijnse schaatsster won zaterdag de 3000 meter bij de Duitse afstandskampioenschappen in Inzell en schreef zo titel nummer 31 bij op haar erelijst.