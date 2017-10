Noorse schaatsers doen rode pakken in de ban

Volgens Havard Myklebust, onderzoeker en leider van het project 'Topsnelheid' van de Noorse schaatsbond, denkt dat alleen de kleurwijziging de Noren al sneller zal doen schaatsen. ,,Net als materiaal kunnen kleuren toptijden veranderen'', zegt Myklebust.



Sverre Lunde Pedersen, die in februari in Pyeongchang gaat voor zijn eerste olympische plak, is hoopvol gestemd na de eerste test van gisteren. ,,Het pak voelt goed. Het zal spannend zijn om te zien hoe het in races werkt en hoe snel we erin kunnen gaan. Maar we weten dat we nu een wapen hebben. Dat geeft vertrouwen, en misschien een paar honderdsten van een seconde.''