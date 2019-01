NK gedevalueerd? ‘Het is niet dat er nu alleen koekenbakkers rondrijden’

Nederlands kampioen allround in 2014



Een WK-ticket, waar het de meeste toppers om te doen is als ze starten op een NK allround, had Yvonne Nauta al in bezit. Meedoen was in 2014 extra bijzonder: er lag tijdelijk een ijsvloer in het Olympisch Stadion van Amsterdam. ,,Ik heb daar nog steeds baanrecords staan. Thuis in de gang hangt een foto van dat toernooi. Als ik eraan terugdenk, denk ik niet aan de titel, maar aan de sfeer en de entourage. Dát was het bijzondere eraan.”



In 2014 ontbrak Ireen Wüst op de startlijst van de allrounders. ,,Natuurlijk is het anders als de gedoodverfde favoriet er niet is. Je kunt het moeilijk ontkennen. Maar het was wél mijn overwinning. En ik weet dat ik daar goed was, al was het door het schaatsen op buitenijs niet aan de tijden te zien.



,,Waarom ik vooral aan de ervaring daar terugdenk en niet aan de titelwinst? Ik denk omdat het nooit het hoofddoel van het seizoen was. Mijn beste prestatie had tijdens de Spelen moeten gebeuren, dat had veel meer waarde gehad. Maar deze winst staat wel op mijn naam. Toch leuk.”