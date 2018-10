Nieuwe schaatsploeg Wüst heet TalentNED

Oud-schaatser Kemkers werkte eerder als schaatscoach bij de succesvolle TVM-ploeg nauw samen met onder anderen Wüst. Hij zal in zijn nieuwe functie niet in trainingspak terugkeren op het ijs.

,,Ik zal me sporttechnisch niet of nauwelijks bemoeien met de schaatsploeg, al zal ik op het gebied van de faciliteiten nog wel een rol vervullen’', liet Kemkers (51) weten. ,,Maar als directeur is het de bedoeling dat ik meerdere sporten onder mijn hoede neem. We hebben de naam en het logo van TalentNED bewust gekozen. We gaan ons heel duidelijk richten op Nederlandse talenten, omdat we iets willen toevoegen aan de Nederlandse topsport.’'