Nederlanders zonder succes bij massastart

Shinhama wint ook tweede 500 meter voor eigen publiek

8:13 De Japanse schaatser Tatsuya Shinhama heeft bij de wereldbeker in Tomakomai ook de tweede race op de 500 meter gewonnen. De 22-jarige sprinter, die dit seizoen debuteert in het wereldbekercircuit, zegevierde voor eigen publiek in de buitenlucht met een tijd van 35,20. Daarmee was hij sneller dan in zijn winnende rit een dag eerder (35,45).