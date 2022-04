Na een slopend seizoen kan alleen corona Suzanne Schulting eronder krijgen

Door Rik Spekenbrink



Ze moest na een slopende Olympische Spelen in China eerst de resetknop zien te vinden. Suzanne Schulting was leeg, fysiek en mentaal. Maar ze is ook eerzuchtig. Ergens voelde het WK in een olympisch seizoen als mosterd na de maaltijd, maar natuurlijk ging ze haar wereldtitels verdedigen. Het was even een domper dat het toernooi in Montréal met drie werken werd uitgesteld door corona en de oorlog in Oekraïne. Maar Schulting vond een manier om de batterij op te laden en zag aan de rondetijden in Thialf dat ze niets had ingeboet op haar olympische vorm. En dus zei ze ‘nee’ tegen alle verzoekjes en uitnodigingen die er na Peking op haar af kwamen. Eerst het seizoen afmaken, daarna de feestjes.