Na een carrière knokken tegen twijfelaars lachte Stien Kaiser na een gouden stunt als laatste

Olympisch kampioene Stien Kaiser (84) overleden: ‘Groot verlies voor de schaats­sport’

Voormalig olympisch en wereldkampioene schaatsen Stien Kaiser is in de nacht van woensdag op donderdag op 84-jarige leeftijd overleden. Kaiser was in 1967 de eerste Nederlandse schaatsster die wereldkampioen allround werd. In 1972 werd ze olympisch kampioen op de 3000 meter.

19:24