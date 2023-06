Mysterie eindelijk ontrafeld: ‘zwabbervoet’ van Gerard Kemkers kwam door neurologische afwijking

Necrologie Leen Pfrommer was de subtopper op ijzers die van Ard Schenk en Kees Verkerk schaatskam­pi­oe­nen maakte

Hij was de grondlegger van veel Nederlands schaatssucces. De bevlogen coach die tal van generaties op en naast de kruising de weg wees in het harde sportleven. Leen Pfrommer, een keiharde trainer, die er altijd was voor zijn schaatspupillen.