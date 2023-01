Merijn Scheperkamp kroont zich tot Europees kampioen sprint, zilver voor Otterspeer

Antoinette Rijpma-de Jong leidt na openings­dag NK allround, maar Marijke Groenewoud is niet ver weg door 3000 meter

Marijke Groenewoud heeft de 3000 meter bij het NK allround op haar naam geschreven. De 23-jarige schaatsster was de eerste ooit die op het Nederlands kampioenschap onder de vier minuten dook: 3:59.40. De leiding in het klassement is na twee afstanden in handen van Antoinette Rijpma-de Jong, die oppermachtig was op de 500 meter.

27 december