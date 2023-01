Marco van der Tuin verrassende winnaar op Weissensee: ‘Mooi voor op mijn cv’

Een huzarenstukje. Dat was wat Marco van der Tuin presteerde in de tweede marathon op het natuurijs van de Weissensee. Met nog drie rondjes van een kleine 9 kilometer op het Oostenrijkse bergmeer te gaan, reed de 28-jarige schaatser uit Ryptsjerk weg uit het peloton. Al snel had hij in de Aart Koopmans Memorial, vernoemd naar de grondlegger van de schaatsmarathons op de Weissensee, over 80 kilometer een voorsprong van zo’n veertig seconden.