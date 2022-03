Marcel Bosker volgt Patrick Roest naar Team Reggeborgh: ‘Ik hoop mij verder te ontwikkelen’

Roest laat met gebogen hoofd titel aan plaaggeest Van der Poel: ‘Hij is sterker dan iemand ooit is geweest’

Patrick Roest houdt van allrounden, maar dit weekend in Hamar was voor hem een martelgang. Hij zag zijn voorsprong van 21 seconden op de 10.000 meter verdampen en moest genoegen nemen met zilver. ,,Dan is er het besef, maar moet je nog wel vijftien rondjes doorrijden.’’

6 maart