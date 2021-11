Magere prestaties Jumbo-Visma bij start olympisch seizoen: ‘Wij volgen Jac, zo werkt dat bij ons’

Sjnkie Knegt in Hongarije uitgescha­keld op 1500 meter

Sjinkie Knegt is op de eerste dag van de derde wereldbeker shorttrack in Hongarije uitgeschakeld op de 1500 meter. De Friese routinier kreeg tijdens zijn race in de kwartfinales een straf, waardoor hij verder kansloos was. Sven Roes (eerste) en Jens van ‘t Wout (tweede) haalden de halve eindstrijd in Debrecen wel.

18 november