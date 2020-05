Lotte van Beek keert terug bij oude coach Henk Hospes

Nu keert ze terug bij de gewestelijke schaatsploeg van trainer Henk Hospes, met wie Van Beek in het seizoen 2017/2018 furore maakte na een periode van fysieke en mentale malheur. Toen plaatste ze zich verrassend voor de wereldbekerwedstrijden en de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Daar miste ze op een honderdste van een seconde een medaille op de 1500 meter.



,,Ik kijk enorm uit naar de hernieuwde samenwerking met Henk Hospes. Kunnen we samen toewerken naar de spelen in 2022 in Peking”, aldus Van Beek, die in 2014 op de Winterspelen van Sotsji brons won op de 1500 meter en goud met de ploegenachtervolging.