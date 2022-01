LIVE | Wüst veruit de beste op 1000 meter, weg vrij voor N’tab door blessure Nuis?

Elfstedenwinnaars De Elfsteden­tocht bindt Van Benthem en Angenent voor altijd: ‘Niemand weet wanneer het weer kan’

Henk Angenent was in 1997, dinsdag precies 25 jaar geleden, de laatste winnaar van de Elfstedentocht. Evert van Benthem was in 1985 en 1986 de voorlaatste. Speciaal voor het boek De Elfstedentocht van ’97 sprak deze site met de twee oud-winnaars. Passages uit dat gesprek.

4 januari