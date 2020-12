LIVE | Wüst mist EK Allround, weet Schouten de tijd van De Jong te verbeteren?

Otterspeer en ploeg Jum­bo-Vis­ma oppermach­tig op NK sprint

29 november Hein Otterspeer heeft zich bij de NK sprint op de afsluitende 1000 meter niet meer laten verrassen. De 32-jarige klassementsleider had na een bekeken race aan de derde tijd (1.08,78) voldoende om zijn derde titel bij dit toernooi binnen te halen. Hij was eerder in 2015 en 2019 de beste sprinter van Nederland.