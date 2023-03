LIVE WK afstanden | Thomas Krol voorlopig snelste op 1500 meter, wat kunnen Kjeld Nuis en Wesly Dijs?

De vierde en laatste dag van de WK afstanden in Thialf is aangebroken. Vandaag worden nog vier mondiale schaatstitels vergeven: op de 1500 meter (mannen en vrouwen), de 10.000 meter (mannen) en de 5000 meter (vrouwen). De eerste afstand is de 1500 meter voor mannen. Dubbele olympisch kampioen Kjeld Nuis en titelverdediger Thomas Krol (gisteren zilver op de 1000 meter) behoren tot de favorieten. Ook Wesly Dijs vertegenwoordigt Nederland. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.