LIVE WK afstanden | Schouten, Rijpma-de Jong en Beune jagen op medailles bij 3000 meter

Met ontplof­fings­ge­vaar naar Seoel: tweespalt dreigt in shorttrack­ploeg na bewogen week

Na een roerig shorttrackweekend in Dordrecht ligt er voor de schaatsbond en bondscoach Niels Kerstholt het nodige reparatiewerk. Er is onrust, boegbeeld Suzanne Schulting mist topvorm en over vier weken is het WK.