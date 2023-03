LIVE WK afstanden | Indrukwekkende Patrick Roest grijpt in Thialf eerste wereldtitel op 5000 meter

Sjinkie Knegt legt bom onder nieuwe bondscoach: ‘Ik hoop dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn’

In aanloop naar de feestelijke wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dordrecht hebben boegbeelden Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt zich hard uitgesproken over de gang van zaken achter de schermen. Het trainingsschema van bondscoach Niels Kerstholt valt niet in de smaak, maar ook het gebrek aan communicatie en vertrouwen blijkt – voorlopig – een pijnpunt binnen de ploeg.