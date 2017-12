LIVE: Wie pakken de laatste olympische tickets op het OKT?

Video Dolblije Nuis rekent nog maar eens af met het verleden

29 december Kjeld Nuis rekende in 2017 overal waar mogelijk af met zijn eigen historie. ,,Daar heb ik het maar druk mee", lacht hij na zijn indrukwekkende baanrecord waarmee hij een olympisch ticket voor de 1000 meter binnenhaalde. 'De beste schaatser die nooit wereldkampioen werd' werd in februari in Gangneung wereldkampioen en na vandaag is het eveneens zeker dat 'de grootste schaatser die nooit aan de Spelen deelnam' gewoon naar de Spelen gaat.