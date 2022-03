LIVE | Wereldbekerfinales in Thialf: Bart Swings superieur op massastart

Kleintje Pils wil Oekraïners hart onder riem steken: ‘Band geraakt door menselijk leed’

Vanwege corona moest Kleintje Pils vorige maand verstek laten gaan bij de Olympische Spelen in Peking, maar bij de WK Sprint en Allround in het Noorse Hamar is het dweilorkest uit Sassenheim weer van de partij. Mét een statement tegen de Russische inval in Oekraïne.

4 maart