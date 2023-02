LIVE schaatsen | Onverslaanbare Jutta Leerdam grijpt naast eindzege, Hein Otterspeer en Wesly Dijs vieren feest

In de Arena Lodowa in het Poolse Tomaszów Mazowiecki sluiten de langebaanschaatsers vanmiddag het wereldbekerseizoen af. Jutta Leerdam won al de 1000 meter bij de vrouwen, waarna Wesly Dijs dat bij de mannen deed en Hein Otterspeer het klassement op zijn naam schreef. Wat kunnen de landgenoten op de massastart? Via bovenstaande livewidget volg je het op de voet!

Jutta Leerdam was wederom met afstand de beste op de 1000 meter. Ze reed dit seizoen vijf wereldbekers en won ze allemaal. In Polen bleef ze vanmiddag nipt boven het baanrecord, ze won in een tijd van 1.14,94. Dat was ruim een halve seconde sneller dan Kimi Goetz (1.15,54) uit Amerika en de Japanse Miho Takagi (1.15,67). Laatstgenoemde gaat zonder ook maar één 1000 meter gewonnen te hebben wel aan de haal met de wereldbeker. Omdat Leerdam vorige week besloot niet te rijden komt zij één puntje tekort, na zes wedstrijden was het 300 om 301.

,,Het ging zo slecht”, zei Leerdam ondanks haar afgetekende zege bij de NOS. ,,Ik raakte hem bij de start al niet en daarna was het zoeken. Toen riep de speaker mijn rondetijd om en dacht ik: heeft zij het nou over mij? Daarna reed ik een heel hard slotrondje, dus uiteindelijk viel het wel mee.” Tijdens het interview zag de Zuid-Hollandse dat ze op één puntje naast de wereldbeker greep. ,,Hoe kan ik die nu niet winnen? Ik heb er vijf gewonnen en één mocht ik niet rijden van Jac (Orie, haar trainer, red.). Ik heb naar hem geluisterd, maar dat is wel jammer. Het is wat het is. Dit was voor mezelf de meest geslaagde wereldbekercyclus ooit, het kon niet beter.”

Volledig scherm © Pro Shots / Erik Pasman

Of Leerdam er spijt van had dat ze de 1000 meter vorige week oversloeg? ,,Nee. Als Jac zegt dat dat beter voor me is, dan luister ik daarnaar. Ik wil bij de WK afstanden de beste zijn en als dat niet in de planning past, dan doe ik dat. Het is zuur, maar ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Het WK is het allerbelangrijkste.”

Leerdam won dit seizoen alle wedstrijden op 1000 meter waar ze aan de start verscheen. Dat waren in totaal elf races. Voor de 1000 meter op de WK afstanden, die van 2 tot en met 5 maart worden gehouden in Heerenveen, is Leerdam ook de topfavoriete. Antoinette Rijpma-de Jong kwam tot een tijd van 1.16,55 en werd daarmee zevende. Isabel Grevelt werd met 1.17,26 negende. Naomi Verkerk zette 1.17,76 neer. Dat was goed voor de twaalfde tijd.

Dijs verrast, Otterspeer eindwinnaar

Wesly Dijs schreef voor het eerst een wereldbeker op de 1000 meter op zijn naam. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh bleef met een baanrecord van 1.08,52 de Amerikaan Jordan Stolz en land- en ploeggenoot Hein Otterspeer nipt voor. Otterspeer kwam tot 1.08,72 en was ook iets langzamer dan Stolz (1.08,64). Met de derde plaats stelde de Zuid-Hollander wel de wereldbeker op de 1000 meter veilig.

Voor Dijs is het de eerste keer dat hij de 1000 meter in de wereldbeker wint. De schaatser was in december in Calgary de beste op een wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter. Bij de wereldbeker afgelopen zondag op dezelfde baan in Polen reed Dijs ook al de beste tijd van de dag in de B-groep. Thomas Krol werd vierde in 1.08,91. De olympisch kampioen werd in een rechtstreeks duel geklopt door Otterspeer.

Programma zondag

• 15.37 uur: 1000 meter mannen

• 16.20 uur: finale massastart vrouwen

• 16.39 uur: finale massastart mannen

Uitslag 1000 meter vrouwen

Uitslag 1000 meter mannen

Uitslag halve finales massastart mannen

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

