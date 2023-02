LIVE schaatsen | Dag één NK afstanden: Roest en Scheperkamp laten het zien, 1500m vrouwen bezig

De top van het Nederlandse schaatsen verzamelt de komende drie dagen in Heerenveen voor de NK afstanden. De mannen komen vandaag drie keer in actie, de vrouwen één keer. De 5000 meter voor mannen werd gewonnen door Patrick Roest en Merijn Scheperkamp pakte de eerste 500 meter. Volg de ontwikkelingen op de 1500 meter voor vrouwen hierboven via ons livewidget.

Programma van vandaag

• 18.15 uur: 5000 meter (mannen)

• 19.55 uur: Eerste 500 meter (mannen)

• 20.31 uur: 1500 meter (vrouwen)

• 21.25 uur: Tweede 500 meter (mannen)

Roest overtuigend naar Nederlandse titel op 5000 meter

Patrick Roest heeft op de NK afstanden in Heerenveen de 5000 meter op zijn naam geschreven. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh bleef ploeggenoot Marcel Bosker en Jorrit Bergsma van Jumbo-Visma voor.

Roest kwam in Thialf tot 6.08,77. Daarmee was hij 4 seconden sneller dan Bosker. Die hield met een tijd van 6.12,95 Bergsma (6.13,37) van het zilver. Bergsma was de titelverdediger. De 37-jarige Fries won de nationale titel op de 5 kilometer in oktober 2021 in een tijd van 6.07,30. Beau Snellink viel met 6.17,85 naast het podium.

De NK afstanden gelden ook als kwalificatie voor de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart worden gehouden in Heerenveen. De top drie op de 5000 meter mag in principe rekenen op een ticket voor de WK. Voor Roest is het de vierde nationale titel op de 5000 meter. De schaatser die dit seizoen al Nederlands en Europees kampioen allround werd, won nog nooit de wereldtitel op de 5000 meter.

Scheperkamp snelste op eerste 500 meter

Schaatser Merijn Scheperkamp heeft op de NK afstanden in Heerenveen de eerste 500 meter op zijn naam geschreven. De schaatser van Jumbo-Visma was met 34,61 seconden rapper dan ploeggenoot Dai Dai N’tab en Hein Otterspeer.

Scheperkamp kwam in de rit tegen ploeggenoot Dai Dai N’tab met een laatste binnenbocht onderdoor. N’tab werd tweede met 34,89. Otterspeer zat daar vlak achter met 34,91. Janno Botman kwam in een rit na een valse start tot 34,96.

De Nederlandse titel op de 500 meter wordt bepaald over twee races. Later vrijdag komen de schaatsers nog een keer in actie.

Titelverdediger Kai Verbij is er niet bij op de NK afstanden. De 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma meldde zich afgelopen donderdag af met een liesblessure en zette een punt achter het seizoen. Verbij verdedigt daarmee op de WK afstanden ook zijn wereldtitel op de 1000 meter niet.

Uitslag 5000 meter mannen

Uitslag eerste 500 meter mannen

Volledig scherm Patrick Roest viert de eerste plaats op de 5000 meter. © ANP

