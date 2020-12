LIVE | Roest rijdt Nederlands record op 10.000 meter, straks 1000 meter vrouwen

Jumbo-Visma N'tab vreest teamgeno­ten Verbij en Otterspeer op NK sprint: ‘Maar we gunnen het elkaar ook’

26 november Dai Dai N’tab ziet zichzelf niet als de te kloppen man bij de NK sprint komend weekeinde in Thialf. ,,Ik kan gevaarlijk zijn, maar dan moet ik wel vier goede races rijden. Ik weet van mezelf dat ik snel uit het klassement kan liggen als ik niet vlekkeloos schaats. Mijn teamgenoten Kai Verbij en Hein Otterspeer zijn voor mij de favorieten, maar ik wil me zeker in hun titelstrijd gaan mengen.”