LIVE | Ntab en Wijfje pakken goud, nu de 5000 meter mannen

Ntab pakt overtui­gend goud op 500 meter bij NK afstanden in Thialf

19:53 Dai Dai Ntab heeft bij de NK afstanden in Heerenveen de 500 meter gewonnen. De sprinter van Team Reggeborgh zegevierde in Thialf in een ijzersterke tijd: 34,37 seconden. Dat was de derde tijd ooit op deze afstand in Thialf.