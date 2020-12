LIVE | Laatste dag WKKT voor stayers en sprinters, Wüst en Kramer er niet meer bij

VIDEO Kok verrast en wint ook 1000 meter, verschil met Leerdam blijft miniem

28 november Femke Kok heeft op het NK sprint in Heerenveen verrassend ook de 1000 meter gewonnen. De twintigjarige Friezin zegevierde in een dik persoonlijk record van 1.14,23, waarmee ze - net als op de 500 meter - nipt sneller was dan Jutta Leerdam (1.14,34).