LIVE | Jonge Rus Aldoshkin verrassend aan de leiding op 5 km, Bergsma direct na dweil in actie

De Jong en Schouten blijven achter bij Voronina op de 3 kilometer

31 januari Natalia Voronina heeft bij de tweede wereldbeker in Heerenveen de 3.000 meter op haar naam geschreven. Dat deed de Russische wereldkampioene op de 5.000 meter met een baanrecord. Ze finishte in een tijd van 3.56,85 minuten. Daarmee dook Voronina onder de toptijd van Irene Schouten, die vorig weekeinde in Thialf zegevierde in 3.57,15.