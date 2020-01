LIVE | De Jong wint ook 3000 meter in Thialf

‘Op de Weissensee houden we onze cultuur in stand’

9:45 De Weissensee is vandaag het vertrouwde decor van het Open Nederlands kampioenschap marathonschaatsen. Bij gebrek aan natuurijs in eigen land kan het peloton altijd nog terecht op het bevroren bergmeer in Oostenrijk. ,,We houden hier een Nederlandse cultuur in stand.’’