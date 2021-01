Leerdam op haar gemak in schaatsbubbel: ‘Even niet wassen, koken en opruimen’

Leerdam ziet ook nog andere pluspunten aan de ‘opsluiting’ in het vertrouwde schaatshotel in Wolvega. ,,Voor mijn mentale rust is het ook alleen maar goed dat ik naast mijn studie me alleen hoef te concentreren op de training en op de wedstrijden. Verder zijn er niet veel dingen waarover ik me druk moet maken. Je hoeft hier eigenlijk niet zoveel, alleen maar beter worden. Want we kunnen gewoon trainen en wedstrijden rijden. Ik kan me puur focussen op het schaatsen. Mijn vriend Koen (Verweij, red.) zit eveneens in ons hotel, dus dat is ook al niet anders dan we samen thuis gewend zijn.”



Met de EK sprint en de EK allround begint in Thialf een reeks van internationale toernooien, met later deze maand twee wereldbekers en als klapstuk de WK afstanden (11-14 februari). De eerzuchtige Leerdam, die op social media een grote schare aan volgers en fans heeft, weet wat ze wil. ,,En dat is winnen. Om te beginnen de Europese sprinttitel. Met zilver of brons kan ik niet meer tevreden zijn. Daar word ik niet meer gelukkig van, daar kan ik verder niks meer mee. Dat komt doordat ik inmiddels goud heb geproefd. Dan kan ik in mijn belevingswereld niet meer een stapje terugdoen. Zo zit ik niet in elkaar. Alleen als ik op de hoogste tree sta, kan ik blij zijn.”