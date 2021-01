Leerdam en Kok blijven in race voor Europese sprinttitel ondanks zege Golikova op 500 meter

EK Allround/Sprint Krol, De Jong en Roest leiden na eerste dag in Thialf, geen derde Europese titel voor Verbij

16 januari In drie van de vier algemeen klassementen op de EK Allround en EK Sprint gaan Nederlanders aan de leiding. Antoinette de Jong en Patrick Roest leiden bij de EK Allround en Thomas Krol bij de EK Sprint. Alleen bij de EK Sprint voor vrouwen moeten Jutta Leerdam, Femke Kok en Jorien ter Mors in de achtervolging op de Russische Angelina Golikova. Lees hieronder alles terug van de eerste dag op de EK Allround en EK Sprint in Thialf.