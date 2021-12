Krol wint in Salt Lake City voor tweede keer 1000 meter, De Jong met persoonlijk record derde

Thomas Krol heeft in Salt Lake City de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 1000 meter gewonnen. De schaatser van Jumbo-Visma was in de Utah Olympic Oval de snelste met een tijd van 1.06,44. Hij bleef daarmee landgenoten Kjeld Nuis en Hein Otterspeer voor.

Krol klopte in de laatste rit olympisch kampioen Nuis, die met 1.06,86 tweede werd. Hij was eerder ook al de beste op de tweede wereldbekerwedstrijd op de 1000 meter in Stavanger.

Otterspeer had nog wat goed te maken na zijn fout op de 500 meter, waar hij wegens het ontbreken van de transponder voor de tijdmeting werd gediskwalificeerd. Op de 1000 meter verbeterde de 33-jarige schaatser van Reggeborgh zichzelf opnieuw. Met 1.06,95 dook hij voor het eerst onder de 1.07. Hij versloeg in de voorlaatste rit Kai Verbij. De regerend wereldkampioen op de kilometer eindigde met 1.07,03 als vijfde.

Merijn Scheperkamp kwam tot 1.07,46 en dook daarmee ruim onder zijn oude toptijd van 1.08,10. Dat was goed voor de twaalfde plaats.

Volledig scherm Thomas Krol. © AP

De Jong

Antoinette de Jong is als derde geëindigd op de 1500 meter. De Nederlands kampioene kwam tot een persoonlijk record van 1.51,72 minuten. De zege ging voor de derde keer dit seizoen naar Miho Takagi uit Japan, die met 1.49,99 maar nipt boven haar eigen wereldrecord (1.49,83) bleef.

De Jong versloeg in haar rit met een sterke slotronde rit de Amerikaanse Brittany Bowe en reed een flink persoonlijk record. Haar oude toptijd van 1.53,20 reed ze nog in Heerenveen. De Japanse Ayano Sato was met 1.51.46 nog iets sneller dan De Jong.

Wüst kon in haar rit niet aan de tussentijden van Takagi komen en was in ieder rondje beduidend langzamer. De regerend olympisch kampioene kwam uit op 1.52,10 en eindigde daarmee als vierde.

Irene Schouten moest in haar rit op de streep Irena Goloebeva uit Rusland net voor laten. Ze finishte in 1.52,12 maar net achter Wüst en dook daarmee ruim onder haar persoonlijk record dat ruim 2 seconden langzamer was. Ze werd zesde. Jorien ter Mors leverde in haar rit veel tijd in de slotronde in en kwam uit op 1.55,07, goed voor de negentiende plaats.

Otterspeer

De schaatsers hebben op de tweede 500 meter genoegen moeten nemen met plekken in de subtop. Hein Otterspeer leek de beste Nederlander te worden, maar werd gediskwalificeerd. Kai Verbij werd met 34,31 negende.

De zege ging naar Wataru Morishige, die onder de 34 seconden dook: 33,99. Hij bleef daarmee de Rus Artem Arefjev (34,00) en wereldkampioen Laurent Dubreuil (34,05) uit Canada voor. De uitslag is onder voorbehoud omdat de Japanner Tatsuya Shinhama, die werd gehinderd, nog gaat overrijden.

Otterspeer bleef in zijn rit Nederlands kampioen Kai Verbij net voor en was met 34,26 0,1 seconde sneller dan twee dagen geleden. Zijn tijd was uiteindelijk echter niet geldig, omdat hij geen transponder om had. De Chinees Tingyu Gao, die afgelopen vrijdag met 33,96 de snelste tijd van het weekend had neergezet, startte vals en werd eveneens gediskwalificeerd.

Dai Dai N’tab kwam tot 34,34. Dat was goed voor de tiende plaats. Merijn Scheperkamp wist zijn nieuwe toptijd van 34,48 van afgelopen vrijdag niet te verbeteren. Hij reed in zijn tweede 500 meter op de Utah Olympic Oval 34,53 en werd twaalfde.

Volledig scherm Kai Verbij op archiefbeeld. © EPA

Massastart

Marijke Groenewoud is als tweede geëindigd op de massastart. De regerend wereldkampioene werd in de sprint met miniem verschil geklopt door de Canadese Ivanie Blondin. De twee schaatssters haalden in de slotmeters de ontsnapte Sofie Karoline Haugen uit Noorwegen, die als derde finishte, nog terug.

Irene Schouten, die in het Poolse Tomaszow Mazowiecki de eerste wedstrijd op de massastart had gewonnen, eindigde als vierde. De Noord-Hollandse had er met een lange krachtsinspanning in de slotronden voor gezorgd dat het peloton met ploeggenote Groenewoud weer in de buurt kon komen van de Noorse koploopster.