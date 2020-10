Krol wint 1500 meter met overmacht en prolongeert nationale titel

Zijn ploeggenoot en tegenstander Patrick Roest pakte op ruime achterstand zilver met 1.45,00. Hij won vrijdag in Heerenveen de 5000 meter De 25-jarige Wesly Dijs (Team Reggeborgh) eindigde als derde met een persoonlijk record: 1.45,30. Het was zijn eerste medaille bij de NK afstanden.

Viervoudig kampioen Sven Kramer, vrijdag tweede op de 5000 meter, belandde met een tijd van 1.47,45 op de zesde plek.

Krol was vooraf niet helemaal gerust op de goede afloop. ,,Dit was mijn eerste 1500 meter van het seizoen, terwijl Patrick vorige week al 1.44,9 neerzette in een trainingsrit”, liet de 28-jarige rijder van Jumbo-Visma weten bij de NOS. ,,Daarom had ik niet zo’n zeker gevoel bij de start. Het lukte me echter om snel bij Patrick weg te rijden. Want als je hem eenmaal hoort, dan ben je te laat, omdat hij op deze afstand over de beste slotronde beschikt. En nee, ik heb hem gelukkig niet meer gehoord.”

Nuis meldde zich af

Drievoudig kampioen Kjeld Nuis meldde zich af voor de 1500 meter. De olympisch en wereldkampioen op deze afstand wil zich sparen voor de 1000 meter op zondag. Door een besmetting met het coronavirus was hij in oktober drie weken uit de roulatie.

Ook tweevoudig kampioen Koen Verweij trok zich terug. Hij is ook nog niet topfit. Verweij is op de weg terug nadat bij hem in augustus een hernia werd geconstateerd. ,,Ik heb als schaatser zes weken lang vrijwel stil gezeten”, liet de 30-jarige Noord-Hollander weten.

,,Ik ben wel heel druk geweest met het samenstellen van mijn nieuwe ploeg. Dat was een zware opdracht, vooral ook door de coronacrisis. Ik was veel als manager bezig. Er is wel een last van mijn schouders gevallen nu we rond zijn met sponsor Worldstream en ook een proflicentie van de KNSB hebben gekregen. Daardoor kan ik me weer op het schaatsen richten. Fysiek ben ik hersteld, dus ik ben alweer in training.”