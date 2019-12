Krol voert oranje podium aan en draagt zege op aan overleden opa

World Cup 1000 meterDe 1000 meter bij de wereldbeker schaatsen in Kazachstan heeft een Nederlands podium opgeleverd. Thomas Krol pakte goud met een baanrecord van 1.08,42. Olympisch kampioen Kjeld Nuis, ploeggenoot van Krol, pakte zilver met een tijd van 1.08,53. Het brons was voor wereldkampioen Kai Verbij (1.08,81).

Voor Krol was het zijn tweede wereldbekerzege op de 1000 meter. Hij won eerder dit seizoen op deze afstand in Wit-Rusland. Krol verstevigde zijn leidende positie in het wereldbekerklassement.

Dai Dai Ntab reed met 1.09,34 de negende tijd. Lennart Velema reed in de B-groep de beste tijd: 1.09,03.

Voor Krol was het zijn tweede gouden medaille in Nur-Sultan. Met Verbij en Ronald Mulder zegevierde hij op vrijdag ook al op de teamsprint.

Overleden opa

,,Ik zat op trainingskamp in Collalbo toen mijn moeder belde. Mijn opa was overleden. Hij was een enorme schaatsfan”, zei Krol na zijn glorieuze winst op de 1000 meter.

,,Elke tijd die ik reed, ging bij hem de computer in”, vervolgde hij bij de NOS. ,,Vanaf zijn ziekbed bekeek hij vorige maand nog de wereldbeker in Polen. Ik had gehoopt dat hij dit weekeinde nog zou halen, zodat ik nog naar hem toe zou kunnen, maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. Ik heb in overleg besloten om toch naar Kazachstan te gaan. Dat was een moeilijk besluit, maar ik wilde hem heel graag eren met een goede prestatie en ik weet zeker dat hij dat ook had gewild. Dus deze gouden plak is voor hem.”

Sterk seizoen Krol

De 27-jarige rijder van Team Jumbo-Visma is aan een sterk seizoen bezig. Hij schreef vorige maand bij de tweede wereldbeker in Polen ook de 1500 meter op zijn naam. Op die afstand is hij regerend wereldkampioen.

Nadat Verbij, vrijdag slechts veertiende op de 500 meter, als eerste Nederlandse medaillekandidaat een tijd had neergezet, dook Krol er resoluut onder. Vooral met een slotronde van 26,6 seconden maakte hij het verschil. Nuis ging in de laatste rit nog wel op jacht naar de winst, maar hij had opnieuw wat problemen in een bocht. Mede daardoor kwam hij op Krol, die vrijwel vlekkeloos reed, 0,11 seconde tekort.