Krol op imponerende wijze naar eerste Nederlandse titel

Thomas Krol heeft in Heerenveen eindelijk zijn eerste Nederlandse titel binnen. De 27-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma schreef bij de NK afstanden in Thialf de 1500 meter op zijn naam. Krol, die vorig seizoen al de wereldtitel veroverde op de schaatsmijl, zegevierde in een prima tijd: 1.43,86.

Ploeggenoot Patrick Roest eindigde op ruime afstand op de tweede plaats met een tijd van 1.44,78. Koen Verweij, tweevoudig Nederlands kampioen op deze afstand, pakte brons met een tijd van 1.45,89. Sven Kramer, tegenstander van Roest in de laatste rit, moest genoegen nemen met de achtste tijd (1.47,43).

Kjeld Nuis kon zijn Nederlandse titel op de schaatsmijl niet verdedigen. De olympisch kampioen en wereldrecordhouder moest zich afmelden voor de NK afstanden wegens een zware griepaanval. Hij hoopt in aanmerking te komen voor aanwijsplekken, met name voor de WK afstanden half februari in Salt Lake City. De selectiecommissie langebaan neemt daarover na de schaatsdriedaagse in Thialf een beslissing.



Door de onzekere situatie rond Nuis zou Verweij als nummer drie zijn startbewijs op de 1500 meter kunnen kwijtraken, zowel voor de EK als de WK afstanden. De Noord-Hollander, op de weg terug na een tussenjaar zonder schaatsen, kondigde na afloop meteen al aan dat hij niet akkoord gaat als zijn ticket naar Nuis gaat.

Voor de WK allround eind februari in Hamar zijn Roest en Kramer nu zeker van een startbewijs. Zij eindigden respectievelijk als eerste en tweede in een combiklassement over de 1500 en 5000 meter bij de NK afstanden. Het derde WK-allroundticket gaat naar de winnaar van de NK allround, eind januari in Heerenveen.

Verweij niet akkoord

,,Dit is voor hem de best mogelijke uitslag", zei Krol na afloop. ,,Hij hoopte dat ik en Patrick op de eerste plekken zouden eindigen, en dat is gelukt.”



,,Nuis had hier gewoon moeten staan", vindt Verweij. ,,Voor de Olympische Spelen stond ik ook met gordelroos aan de start. Hoe goed een schaatser ook is, ik ben een concurrent en wil hem verslaan. Hij had hier gewoon moeten staan. Ook al is hij ziek. Als hij wordt aangewezen, ga ik sowieso niet akkoord.”