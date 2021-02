Krol heeft geen moeite met schaatsbubbel: ‘Geheel verzorgde vakantie in Alcatraz’

Door Lisette van der Geest



Het is woensdag 6 januari en Thomas Krol (28) zit in zijn laatste dagen van vrijheid. De bubbel wacht. ,,Ik noem het een geheel verzorgde vakantie in Alcatraz”, zegt hij spottend, verwijzend naar het beruchte Amerikaanse gevangeniseiland. Vanaf zondag zit de schaatser in een hotel in Wolvega, voor ruim vijf weken, en is fysiek contact met anderen buiten die bubbel verboden.