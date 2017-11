Kramer toont zijn klasse in flets weekend voor Oranje

Tot vandaag stond de teller dit eerste wereldbekerweekend op nul keer goud voor Oranje. Nadat Antoinette de Jong eerder vandaag de 3000 meter op haar naam schreef, deed Kramer dus hetzelfde op de 5000 meter.



Kramer meldde zich vrijdag af voor de 1500 meter en de ploegachtervolging vanwege een infectie aan de luchtwegen. Toch was hij op 'zijn' 5000 meter de beste. De Hollandse Canadees Ted-Jan Bloemen, de tegenstander van Kramer in de laatste rit, pakte zilver met 6.14,95. Het brons was voor de Noor Sverre Lunde Pedersen (6.15,81).



,,Ik ben supertevreden, het ging boven verwachting'', liet Kramer bij de NOS weten. ,,Ik ben blij dat ik het advies heb opgevolgd om vrijdag en gisteren niet mee te doen. Ik liep toch een beetje te kwakkelen. Daardoor was ik vooraf helemaal niet zeker dat ik weer zou gaan winnen.''



Jan Blokhuijsen reed de vierde tijd (6.16,70), gevolgd door Erik-Jan Kooiman als nummer vijf (6.17,14). Jorrit Bergsma sloot een slecht weekeinde in Friesland in stijl af. Hij reed op de 5000 meter de zevende tijd: 6.18,56. De olympisch kampioen op de 10.000 meter maakte zowel op de ploegachtervolging als in de massastart ook al geen scherpe en fitte indruk.



,,Ik ben veel beter dan ik hier heb laten zien'', mokte Bergsma. ,,Dit niveau ben ik niet gewend van mezelf. Misschien heb ik iets onder de leden ofzo. Waarschijnlijk heb ik echter gewoon een goede rit nodig om het vertrouwen terug te krijgen. Komend weekeinde in Stavanger ga ik er weer voor.''