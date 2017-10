Kramer schaatst opnieuw baanrecord uit de boeken in Inzell

Knegt snelt naar goud op 1000 meter, zilver voor Schulting

8 oktober Sjinkie Knegt heeft zijn favorietenrol bij de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht andermaal waargemaakt. In de finale op de 1000 meter reed hij vanuit een derde positie met twee fraaie passeeracties naar het goud. Even daarvoor pakte Suzanne Schulting zilver in een Nederlands-Koreaans onderonsje op de 1000.