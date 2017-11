Kramer overtuigt op enige internationale 10 kilometer voor Spelen

Nederlands kampioen Jorrit Bergsma stelde net als vorige week in Heerenveen teleur. Hij kon 8800 meter een keurig vlak schema rijden, maar ging toen stuk. Met een mispeer in de laatste bocht en volgelopen benen eindigde hij met een rondje 32,8 in een tijd boven de 13 minuten: 13.01,24. In de rit daarna deed Bergsma’s ploeggenoot Erik-Jan Kooiman het beter. Hij kon de rondjes hoog in de 30 en laag in de 31 wel naar huis rijden en kwam over de finish in 12.57,13. Daarmee stond Kooiman op het podium.