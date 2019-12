Kramer over Spelen: ‘Dan moet het wel anders gaan dan nu’

Aanrijding op de fiets

Kramer begon nog wel vol goede moed aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na een aanrijding op zijn fiets door een auto op 12 oktober in Inzell, waarbij hij een knieblessure opliep, was hij zijn snelheid op het ijs echter weer kwijt. De viervoudig olympisch kampioen wist zich met een derde plaats begin november op de 5000 meter nog wel te plaatsen voor de wereldbeker, maar daarna ging het in Minsk helemaal mis. Op zijn favoriete afstand eindigde hij op de dertiende plek, een dieptepunt in zijn schitterende loopbaan. ,,Die race was echt heel slecht”, blikt Kramer in Wolvega terug op die ontnuchterende ervaring. Na overleg met coach Jac Orie besloot hij zich terug te trekken voor de andere wereldbekers en zich in Heerenveen en Collalbo op te laden voor de NK afstanden, waarbij tickets op het spel staan voor de EK afstanden, de WK afstanden en de WK allround. ,,Het gaat redelijk goed nu met die rug, maar dat kan morgen of over twee weken in Thialf weer anders zijn. Het is lastig om met die onzekerheid en die onvoorspelbaarheid om te gaan. Ik ben altijd gewend geweest om te excelleren vanuit een bepaalde uitgangspositie. ‘Hoe ga ik winnen?’ was altijd mijn instelling. Mijn gedachte is nu: ‘Hoe houd ik de boel heel?’. Ik word gedwongen tot een heel andere ‘mindset’, die ik niet gewend ben en die ook niet bij mij past. Leuk is anders.”

Coach Orie: ‘Gaat niet zoals het moet’

Of Sven Kramer zijn schaatsseizoen nog kan redden? ,,Ik zou het echt niet weten”, reageert zijn coach Jac Orie. ,,Op dit moment gaat het vrij goed, hij kan zijn trainingen doen, maar zijn rug blijft een heel groot punt van aandacht. Het gaat nog niet zoals het moet. Eind deze maand na de NK afstanden in Thialf weten we meer.”



Volgens Orie heeft Kramer zeker geen schaatstechnisch probleem. ,,Als je schaatst, gebeurt er in fysiek opzicht heel veel rondom je navel, om het zomaar even te zeggen. Daar zit je kern en je rug zit daar vlak achter. En als die rug dan niet wil, krijg je ook technische problemen, dat is in bijna elke sport zo. De problemen bij Sven komen dus niet voort uit zijn techniek. Het komt echt uit fysiek ongemak.”



In zijn succesvolle loopbaan als schaatscoach is Orie naar eigen zeggen niet eerder met deze specifieke rugproblemen geconfronteerd. ,,Daarom baart het ons ook zorgen. We proberen voortdurend zijn trainingen aan te passen en hem zo goed mogelijk te belasten, maar je moet constant rekening houden met die rug. Er is geen peil op te trekken, zeker nadat hij in oktober in Inzell van zijn fiets werd gereden. Sindsdien zijn de klachten bij Sven heel instabiel.”



Afgezien van zijn gammele rug staat Kramer er volgens Orie uitstekend voor. ,,Het klinkt een beetje gek, maar in conditioneel opzicht is hij misschien wel beter dan ooit. Als zijn rug het houdt, kan Sven bij de NK afstanden weer topprestaties leveren.”