Kramer ondergaat rugoperatie in aanloop naar Winterspelen

De timing van de operatie is opvallend te noemen, want over negen maanden beginnen in het Chinese Peking de Olympische Winterspelen. Dat toernooi moet voor de 35-jarige Kramer het grote sluitstuk van zijn imposante carrière worden. De Fries heeft al vier olympische gouden plakken op zak.

Herstel duurt enkele weken

Coach Jac Orie denkt dat het verstandig is dat Kramer de ingreep heeft laten doen. ,,De fysieke waarden van Sven zijn al jaren op topniveau en verbeteren zelfs nog steeds. Op het ijs laat zijn lichaam hem af en toe in de steek. Alles afwegende durven we deze stap te zetten, omdat we denken dat er grote kans is dat hij hiermee beter en vooral stabieler zal kunnen presteren.”