Kramer meldt zich ziek af voor 1500 meter in Heerenveen

100 dagen voor de Winterspelen: zeven dingen die je moet weten

31 oktober Na twee mislukte pogingen, controverses over de locaties, bouwvertragingen en een decennium aan voorbereidingen telt het slaperige skigebied van Pyeongchang af naar de Winterspelen. Over 100 dagen is in de Zuid-Koreaanse stad de openingsceremonie. Zeven dingen die je moeten weten op weg naar Pyeongchang 2018.