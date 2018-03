Kramer is weer de favoriet, natuurlijk

Takagi voorlopig de beste in oer-Hollandse omstandigheden

9 maart In oer-Hollandse omstandigheden was uitgerekend een Japanse het meest in haar element. Miho Takagi leidt na de eerste dag van de WK allround tamelijk riant, Ireen Wüst en Antoinette de Jong moeten in de achtervolging, met ongewisse afloop.