Kramer houdt impressiebreuk in knie over aan aanrijding door auto

Weer op het ijs Sjinkie Knegt: Ik kan de rest nog steeds verslaan

11 oktober Bij de presentatie van de shorttrackploeg stond ook Sjinkie Knegt (30) weer op het ijs. Exact negen maanden nadat hij van top tot teen in brand stond na zijn ongeluk met een houtkachel. ,,Het had ook best gekund dat ik niet meer kon schaatsen, dus ik ben al lang blij met hoe het nu gaat.’’