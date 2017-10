Kramer en Nuis rijden baanrecord tijdens trainingswedstrijd

Knegt helpt relayteam naar finale

19:11 Na de diskwalificatie van het mannenrelayteam vorige week in Boedapest kon Nederland zich geen vandaag bij de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht geen mispeer meer veroorloven. Sjinkie Knegt voorkwam een uitschakeling in de halve finale door op de streep de Amerikanen net voor te blijven.