Kramer blijft kwakkelen: ‘Als hij de bocht uitkomt, zie ik het al’

Geblesseer­de Kramer terug naar huis: ‘Focus gaat nu op NK afstanden’

18 november Sven Kramer beleeft vooralsnog weinig plezier aan het nieuwe schaatsseizoen. Na een moeizame start begin november bij de wereldbekerkwalificatie in Heerenveen kon de 32-jarige Fries twee weken later in Japan door aanhoudende rugklachten nauwelijks in actie komen.