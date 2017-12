KPN twee jaar langer hoofdsponsor van schaatsbond KNSB

Video Kramer: Ik moet beter werk afleveren

26 december Sven Kramer zag op Tweede Kerstdag in Thialf overal paniek om zich heen. Iedereen was zenuwachtig voor het Olympisch Kwalificatietoernooi. Hij had zelf juist ‘het beste geslapen van iedereen’. Plaatsing voor de Spelen op de 5 kilometer zou normaal gesproken een formaliteit moeten zijn. Hij had sinds oktober 2015 immer geen race meer verloren op deze afstand.