Kok pakt eerste wereldbekerzege op 500 meter, Leerdam zesde

Jutta Leerdam, die vorig weekeinde de Europese sprinttitel veroverde, reed de zesde tijd (37,50), op de zevende plaats gevolgd door Michelle de Jong, die zichzelf met 37,79 verbeterde. Dione Voskamp (tiende in 37,94) en Jorien ter Mors (dertiende in 38,01) belandden in de middenmoot.

Kodaira en Takagi

Kok eindigde vorig weekeinde bij de NK sprint op de derde plek. Ze reed toen in beide manches op de 500 meter iets minder snel: 37,52 en 37,48. Kok profiteerde optimaal van de goede omstandigheden in Thialf, met snel ijs en een relatief lage luchtdruk. Ook had de Nederlands kampioene niets te duchten van de sprintsters uit Azië, onder wie de Japanse toppers Nao Kodaira en Miho Takagi. Zij bleven vanwege de coronapandemie in eigen land.