Koelizjnikov klopt Japanners én Ntab op 500 meter

De leider in het wereldbekerklassement, Tatsuya Shinhama, viel wat tegen met zijn vierde plaats (34.64). Koelizjnikov is door zijn zege Shinhama tot op slechts 7 genaderd in de stand. Kai Verbij is de beste Nederlander in het algemeen klassement met een tiende plaats. Hij kwam vanmiddag niet in actie vanwege liesklachten en keek vanaf de tribune toe.