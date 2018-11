Koelizjnikov, Haga en Lorentzen houden Verbij van podium

Bijrol

Een dag eerder hield Ntab zich na een eerste valse start bij de tweede poging iets te veel in. Dat leidde vrijdag tot een teleurstellende tijd van 35,32 (vijftiende). Bij de wereldbekerkwalificatie twee weken geleden in Thialf overkwam hem dat ook al. Ntab, die in potentie een van de beste sprinters van Nederland is, miste de Winterspelen in februari in Zuid-Korea, nadat hij in Heerenveen was gediskwalificeerd wegens twee valse starts.