Kodaira opnieuw de snelste, maar Lee komt wat dichterbij

Brons was er voor een landgenote van Kodaira: Arisa Go werd derde in 37,88. De beste Nederlandse in Thialf was opnieuw ver te zoeken. Nederlands kampioene Jorien ter Mors verscheen in Friesland opnieuw niet aan de start op de 500 meter. Janine Smit werd 18de in 38,75. Daarmee troefde zij haar enige landgenote af: Letitia de Jong eindigde op de 19de plek in 38,84.



500 meter vrouwen, zaterdag

1. Nao Kodaira (Jap) 37,33

2. Lee Sang-hwa (ZKo) 37,53

3. Arisa Go (Jap) 37,88

4. Vanessa Herzog (Oos) 37,91

5. Brittany Bowe (VS) 37,97

6. Kim Min-sun (ZKo) 38,02

18. Janine Smit (Ned) 38,74

19. Letitia de Jong (Ned) 38,84