Kodaira kraakt baanrecord Thialf op sprint

Wereldbeker Thialf Duel van de dag in Heerenveen: Ntab - Verbij

13:29 In Thialf wordt dit weekeinde de eerste wereldbekerwedstrijd verreden. Iedere dag blikken we vooruit aan de hand van het duel van de dag. Vandaag: ploeggenoten Kai Verbij en Dai Dai Ntab, die tegenover elkaar staan in de laatste rit van de 500 meter.